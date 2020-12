"GF Vip", il chiarimento tra Elisabetta e Pierpaolo: "Mi hai fatto vivere emozioni forti"

Nuovo capitolo nel percorso al "Grande Fratello Vip" di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, che durante la ventitreesima puntata si sono raccontati a cuore aperto. "Come ho già detto più volte, Pierpaolo ha rappresentato tanto in questa avventura e ogni angolo della Casa nasconde emozioni che abbiamo condiviso", racconta la conduttrice smentendo un eventuale contratto stipulato con Flavio Briatore che la costringerebbe a prendere le distanze da altre relazioni.



"Mi sono un po' chiuso per una forma di protezione, perché non è ancora indifferente - risponde Pierpaolo - Il bene che ho dentro c'è, anche se negli ultimi giorni non l'ho dimostrato. Ti volevo ringraziare per avermi fatto vivere delle emozioni di puro cuore".