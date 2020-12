"Grande Fratello Vip 5", in arrivo nuovi ingressi: da Samantha De Grenet ad Andrea Zenga

Sono 10 i concorrenti nuovi che da qui al 14 dicembre entreranno nella casa del " Grande Fratello Vip 5 ", il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I nomi circolano da qualche giorno e ora vengono rilanciati in esclusiva da "Chi" nel numero in edicola mercoledì 2 dicembre. Tra i nuovi inquilini ci saranno Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell'Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi, e Mario Ermito .

Con il prolungamento del reality di un paio di mesi e il doppio appuntamento settimanale anche per tutto dicembre come annunciato lunedì, forze fresche per rivìtalizzare le dinamiche all'interno della Casa sono fondamentali.

I personaggi pronti a essere buttati nella mischia hanno tutti peculiarità che ne rendono l'ingresso foriero di sviluppi. Samantha De Grenet ha per esempio partecipato all'Isola dei famosi nella stessa edizione di Dayane Mello, ci saranno antiche ruggini tra le due? Ginevra Lamborghini, influencer e stilista, non parla con la sorella Elettra da mesi; c'è poi Carlotta Dell’Isola, già entrata nel cuore del pubblico la scorsa estate quando partecipando a "Temptation Island" con il fidanzato Nello mostro il suo amore tenace e orgoglioso; Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga, con cui ha un rapporto difficile; è una vecchia conoscenza Filippo Nardi, che in anni recenti ha partecipato all'Isola dei famosi ma che nella Casa del "GF" entrò nel 2001 per uscirne dopo pochi giorni in seguito a una crisi di nervi dovuta alla mancanza di sigarette. Anche Mario Ermito, modello e attore brindisino, ha già partecipato in passato al "GF" rimanendo nella Casa per due settimane.

Di fronte ai nuovi ingressi è ancora da capire se qualche inquilino attuale, di fronte alla prospettiva di passare recluso in Casa anche Natale e Capodanno deciderà di gettare la spugna prima. Alfonso Signorini dice non volersi opporre a qualunque decisione. "Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e familiari - spiega a "Chi" -, certo, sono nomi che mi avrebbero fatto gioco perché sono protagonisti assoluti, ma, ripeto, l’aspetto umano deve prevalere sulla logica del programma, ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta".

