"Grande Fratello Vip", la Salemi nella notte attacca la Gregoraci: "Si sentono certe cose in giro..."

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " riemergono vecchie "ruggini" tra la Salemi e la Gregoraci . Elisabetta è stata molto dura con Giulia facendo intuire che in passato ci avesse provato con l'ex marito Flavio Briatore . Non solo. EliGreg ha ammesso di essere gelosa della influncer che appena entrata nel reality ha instaurato un bel rapporto con Pierpaolo Petrelli . Bene, durante la puntata le due non se le sono mandate a dire e nella notte Giulia ha sbottato: "Girano certe voci su di lei...".

Ma andiamo con ordine. Signorini ha spronato un nuovo confronto tar le due, parlando della famosa vacanza in Sardegna. La Gregoraci si è difesa: "Non ho detto che sei stata con Flavio, dico solo che sei stata più gentile con lui che con me e che gli hai mandato diversi messaggi in amicizia". La Salemi però ha replicato: "Io vado in Sardegna da 5 anni, vi abbiamo lasciato pure dei soldi tra cene e discoteca, poi certo se siamo ospiti va bene, ciao grazie". Dallo studio arriva anche il commento della contessa De Blanck contro Giulia: "Me l’ha detto pure Flavio che lei ci provava e lui non se la filava per niente".

Nella notte Giulia torna sull'argomento e ne parla con Giacomo Urtis e Selvaggia Roma. Alla Salemi le parole della Gregoraci che la accusa di essere una scroccona non vanno giù: "Mi fa specie e che lei è stata vittima di certi discorsi nella Casa, ma predica bene e razzola male. Quando Dayane le diceva che aveva ottenuto tutto grazie ad un miliardario lei si è giustamente risentita. Certi discorsi le danno fastidio, però adesso ne fa altri simili riferiti a me? Dice che chiedo le cose gratis al suo ex. Ma stiamo scherzando? Allora certe cose sono sbagliate solo se sono contro di lei".

L'influencer racconta di quando la Gregraci la evitava: "Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere onesta è questa la verità. Mi fa ridere che da una battuta come 'snobettina' abbia rigirato tutto e mi stia accusando delle peggiori cose. Poi vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita".

Quindi sgancia la bomba, alludendo ai gossip che circolano nell'ambiente su Elisabetta: "Amore tu sai, io so, capiamo. Siamo tutti del giro e tutti noi sentiamo persone, cose e voci. Inoltre noi siamo entrate dopo e abbiamo visto tutto quello che hanno detto nei salotti. Flirt, non flirt, battiti, le letterine, gli aerei, i nomi in codice. Di cosa stiamo parlando? Eppure io sono stata zitta per rispetto. Non giudico e non voglio essere giudicata".

