Pierpaolo riabbraccia il fratello Giulio: "Mi è stato vicino per salvarmi dall'anoressia"

Emozioni forti al "Grande Fratello Vip" per Pierpaolo Pretelli, che durante la ventitreesima puntata in onda venerdì 4 dicembre su Canale 5, ha potuto riabbracciare (seppur con le dovute precauzioni per rispettare le normi anti-Covid) il fratello Giulio. "Noi stiamo tutti bene, devi stare tranquillo e goderti questo percorso - ha commentato Giulio - Noi ti seguiamo tantissimo, continua così".



Uniti da sempre, i due hanno ricordato i difficili momenti vissuti per uscire da una situazione drammatica. "A 14 anni ho avuto un inizio di anoressia e Pierpaolo è stata la persona più vicina a me, è sempre stato il mio idolo". L'ex velino non è quindi riuscito a trattenere le lacrime e ha commentato: "L'emozione più grande è sapere che stai bene".