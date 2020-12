Al "GF Vip" Elisabetta Gregoraci contro le altre concorrenti della Casa

Elisabetta Gregoraci alza i toni e affronta a testa alta le altre donne della Casa del "Grande Fratello Vip" dopo le discussioni degli ultimi giorni. La puntata in onda venerdì 4 dicembre si è aperta con il confronto tra la conduttrice e Giulia Salemi, accusata di essersi avvicinata troppo a Flavio Briatore quando la coppia era ancora unita in matrimonio.



L'influencer ha quindi fatto un passo indietro specificando di non aver mancato di rispetto e di aver già chiarito la sua posizione con la Gregoraci. Al primo faccia a faccia, però, se ne susseguono altri a catena e dopo la pace con Rosalinda, arriva l'affondo di Dayane Mello: "Elisabetta si crede sempre perfetta, ha sempre ragione lei".



La discussione si anima, coinvolgendo anche gli opinionisti in studio: "C'è un evidente preconcetto contro la Gregoraci", commenta Pupo allontanandosi dalla posizione di Antonella Elia.