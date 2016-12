Borse peluche calde, morbide e trendy

Le borse peluche in pelliccia ecologica sono un must dell'inverno 2015. Cerchi un modello d'impatto? Questa shopper in formato maxi iper colorato non passa certo inosservata

Zaino: si portano in spalla ma non solo, le borse-zaino in morbida pelliccia ecologica sono pensate anche per essere portate a mano tramite il pratico manico nella parte superiore. Tra i modelli più interessanti quelli in color naturale o grigio perla.



Pochette: perfette per una serata fuori, rivisitano totalmente anche la mise più anonima con un tocco di allegria e colore. Il consiglio? Osate! Rosso intenso o versione patchwork con colori pastello.



A tracolla: sono la scelta più adatta a chi cerca comodità. Doppiamente sfruttabili, si portano con tracolla ma anche a mano, come classiche pochette. Tra i colori più interessanti compaiono il rosa pastello e il bordeaux.



Marsupio: dedicato alle più innovative, il marsupio è tornato di moda ma se proprio non vi convince provate a non portarlo normalmente, indossatelo sulla spalla come fosse una borsa. L'effetto originale è garantito.



