Piccole e preziose, scopri le pochette perfette per l'inverno

Stile ricercato: siete classiche e l'idea di sperimentare troppo non vi aggrada poi così tanto? Per voi la pochette ideale è semplice, con un unico dettaglio a fare la differenza. Puntate su un modello decorato oppure in pelle effetto coco verde acceso.



Stile party: ogni vostra serata libera si conclude con un salto in discoteca? Nel vostro armadio non può mancare la pochette con paillettes oppure quella glitter con pompon rosa.



Stile etnico: le varianti proposte con questo mood di tendenza sono molteplici. Orientatevi verso una pochette con frange, magari nei toni del rosso, oppure su un modello in colore naturale.



Stile provocante: non tiratevi indietro davanti alla stampa maculata, è lì che aspetta solo voi. Sceglietela con un look nero per sentirvi sensuali senza esagerare.



Stile romantico: che si tratti di motivo a fiori primaverili o di delicate tinte pastello per voi lo stile perfetto è sempre legato a un'atmosfera sognante. Il consiglio: se scegliete una pochette a tema non esagerate con i capi d'abbigliamento, altrimenti rischiate l'effetto cartone animato.



