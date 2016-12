Dieci look ad hoc per una serata con le amiche

Informale: se la serata non prevede dress code specifici e selezione all'ingresso, via libera a colori e dettagli sfruttabili anche durante il giorno. La nostra proposta: una giacca in renna - o similari - con dettagli country, una gonna in jeans e degli stivaletti animalier.



Contemporanea: se vi piace lo stile minimal ma studiato osate con gli accessori. Un completo maglia e gonna dalle linee semplificate e in tonalità neutra si abbinerà perfettamente a una borsa fru fru, magari in pelo finto e a un paio di sandali squadrati.



Anni 70: la tendenza non vi ha ancora stancato? Nessun problema, la moda sembra essere della vostra stessa idea. Puntate tutto su un capo interessante, come una jumpsuit in jeans, le scarpe potranno essere stivali o sandali, a seconda dell'esigenza, e la borsa una clutch morbida, magari effetto patchwork.



Sexy: cena fuori con il gentil sesso eppure non vorreste rinunciare alla vostra verve da femme fatal? Nessun problema, basta farlo nel modo giusto. Gonna silhouette in pelle color bordeaux in pieno stile autunnale, maglia semplice bianca a maniche lunghe e accessori chiari.



Maschile: il completo è il vostro modo per sentirvi chic? Sceglietelo con pantaloni corti sopra la caviglia e preferite una stampa cult, come quella a quadretti. Tacchi alti d'obbligo.



Sbarazzina: per coprirvi dai primi freddi indossate un cappotto over in lana grigia, total look nero, meglio se jeans skinny e maglia a collo alto, e poi giocate con gli accessori: zainetto e stivali con stampa pitone.



Romantica: il rosa è il vostro colore preferito e non rinuncereste mai a indossarlo, in qualsiasi situazione? Niente paura, il cappotto retrò con collo ampio è quello che fa per voi, per completare il look bastano dei calzini sottili da abbinare a décolleté frou frou e una clutch morbida tipo peluche.



Hippy: si sa, lo stile da figli dei fiori è più facile da riprodurre durante la stagione estiva, ma non disperate la soluzione c'è. Un abito corto con maniche lunghe e stampa anni 70, un cardigan portato comodo e un paio di stivali cuissard per slanciare la figura.



Donna in carriera: segni di riconoscimento, look in nero, sciarpa o foulard animalier e décolleté dal tacco alto. Vi basta poco per sentirvi sicure e passare dall'aperitivo al locale cool della città.



Club: lo stile da club è attento ai dettagli e al tempo stesso rilassato. Culotte in pelle per darvi una marcia in più, camicia con stampa optical in bianco e nero e sandali semi-coperti con tacco sottile. La borsa è a tracolla ma si porta a mano.



