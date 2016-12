Guardaroba basic: gli skinny jeans

07:00 - Il bello dei capi basic come gli skinny jeans è che li puoi usare praticamente in ogni occasione e quale che sia l’umore con cui ti sei alzata dal letto, loro saranno lì a salvarti dall’imbarazzo della scelta su che cosa mettere.

Così basic da adattarsi su tutto, li puoi abbinare ad una sneaker o ad una ballerina semplice e una camicia, come fa la super socialite Olivia Palermo, oppure ad uno stivaletto dal tacco medio con un maxi pull. Generalmente in morbido tessuto, sembra quasi di indossare comodi leggings, ma il risultato è molto meglio!



In versione ripped, la bellissima modella Rosie Huntington li abbina di giorno ad un tacco e una maglia semplice bianca. Con l’occhiale da sole giusto e una stupenda borsa al braccio sarete perfette.



In versione più sexy, Miranda Kerr li ama blu e scurissimi, abbinati ad un tacco nero e una giacca in pelle con frange, che, attenzione, saranno il must dell’estate!



Devi uscire la sera, ma davvero non sai cosa mettervi e non sei in mood per un abitino? La versione effetto-pelle degli skinny si abbina perfettamente alla tua scarpa estrosa preferita. Per il sopra, gioca con un top peplo e una aderente giacca in pelle e sarai super chic senza grandi sforzi.



Come abbiamo già detto, il bello degli skinny jeans è che ci sono ma non “ingombrano” nel look: allora osa con scarpe e sandali particolari, per dare pepe al tuo abbinamento.

Nota bene: per indossarli non è necessario che sia skinny anche tu. Anche se hai qualche curva, questi pantaloni si adatteranno al tuo corpo e sicuramente non aggiungeranno chili!



