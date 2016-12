Tuta mania: ecco come indossare il trend di stagione

07:00 - Sentendo la parola "tuta", in molti fra noi non potranno che pensare al pantalone usato per fare ginnastica o a quella indossata dal meccanico oppure (magari) ad uno dei trend più forti visti sulle passerelle delle ultime stagioni. Parliamo di quella che gli addetti ai lavori chiamano jumpsuit: un unico pezzo, di chiara ispirazione anni '70, sia da sera che da giorno. Il designer Raf Simons da Dior ne ha fatto uno dei suoi marchi di fabbrica, sdoganandole anche nelle collezioni di alta moda, con tanto di guanti.

E non è certo l'unico: Olivier Rousteing da Balmain ne propone una versione super seducente - anche se a dire la verità, non proprio adatta a tutte - mentre Alexandre Vauthier sceglie la pelle nera. La versione di Heider Ackermann, invece, è essenziale ed elegantissima, in una delicata tonalità cipria.



Il capo base su cui puntare, comunque, è la tuta nera da sera: non ha niente di meno - in fatto di appeal - al classico tubino. Quella di Alice + Olivia è perfetta: dal taglio sartoriale e il pantalone a sigaretta, slancia e sottolinea la vita. Si porta con i tacchi alti e una pochette preziosa: noi abbiamo scelto il sandalo bicolor di Sergio Rossi e la clutch di Nina Ricci. Chi ama invece le scelte di carattere, si innamorerà delle tute a fantasia di Diane Von Furstenberg e Stella McCartney, dall'allure Seventies.



Iper chic, invece, il look di Valentino in un rosso brillante, adatto alle occasioni speciali. Ma jumpsuit significa anche comodità: ci vuole personalità e un tocco di autoironia per indossare la tuta da lavoro di Marc by Marc Jacobs - scarpe consigliate: le Nike AIr Force 1 NYC - e quella a zampa d'elefante di MIH Jeans, perfetta con il sandaletto di See by Chloé. La clutch da portare a mano di LOEWE si abbina ad entrambe.



