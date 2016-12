Disco look: come essere fashion nei club più famosi del mondo

1. Al primo posto per la location assolutamente suggestiva, il GREEN VALLEY, CAMBOURIU, BRASILE, è un club dove la folla è completamente assorbita dall'atmosfera. Cannoni ad acqua e esplosioni di confetti, dj internazionali ed una location immersa nel verde della giungla nel fanno un luogo suggestivo e infinitamente amato dai Brasiliani. I look delle ragazze al Green Valley sono sexy, provocanti, fatti di pelle e pizzo, tacchi alti e trucco carico. Non vorrete essere da meno vero?



2. Al secondo posto troviamo lo SPACE di IBIZA. Al secondo solo per alcuni, perché resta primo nel cuore di tutte le persone che almeno una volta sono state qui. Qui si suona solo musica elettronica di qualità e con i dj più famosi del mondo. Anche qui, per festeggiare tutta la notte glamour sì ma non troppo: l'importante è poter ballare fino all'alba e godersi l'eventuale schiuma party!



3. Sul terzo gradino del podio troviamo gli Stati Uniti con l' HAKKASAN di LAS VEGAS: se fate un giro nella loro gallery, l'atmosfera che si respira è quella glamour di una città votata al mondo dello star system. I look delle ragazze sono curatissimi, sexy, tanto da farle sembrare appena uscite da un casting per il nuovo film dell'anno. Se passate da Vegas e decidete di far festa qui, scegliete tacchi vertiginosi e rigorosamente abiti scollati e cortissimi, che sembrano essere il dress code locale.



4. Ancora la Spagna, ancora Ibiza al quarto posto con il PACHA, dove le serate si alternano tra il Flower Power e Solomun, David Guetta e Steve Aoki, famoso per la sua abilità di rigenerarsi e mutare con il cambiare dei tempi. In questo club potete sbizzarrirvi a seconda della serata e, se volete esagerare un tantino con il look, che non sarà mai trasgressivo come quello delle ragazze dell'animazione. Scegliete il bianco, per omaggiare la Isla e il nero per sentirvi sexy.



5. La Spagna resta, con i suoi club di Ibiza, sempre ai vertici della classifica. Al quinto posto troviamo lo storico club AMNESIA, fondato negli anni '70, durante i quali il club suonava musica di vario genere, dal rock al pop al funk. L'impressionante Terrazza del club, una volta all'aperto, ora racchiusa da un tetto di vetro, mantiene la magia delle origini, specialmente quando la mattina sorge il sole e i raggi passano dal tetto di vetro. Mettetevi comode, Ibiza è fatta per divertirsi e nessuno guarderà se siete cool o meno, ma se lo siete, meglio!



6. La Corea si colloca al sesto posto con L' OCTAGON di SEOUL: se generalmente i club in Corea vanno e vengono, ma questo club, aperto nel 2011, sembra resistere nel tempo, grazie alla sua struttura o alla qualità della musica techno che viene suonata al suo interno, che lo ha reso amato. Se volete un consiglio di stile, optate per un abito leggero ma cool, abbinato ad un paio di scarpe comode, che vi permettano di godervi l'atmosfera.



7.Tempio dell'elettronica in Asia, lo ZOUK di SINGAPORE si caratterizza per la sua folla appassionata, amante della musica elettronica suonata da dj come Hardwell e Sven Vath, frequentato da modaioli, il vostro look non potrà essere da meno: scegliete dettagli dai colori accesi e pezzi dal taglio simmetrico.



8. All'ottavo posto troviamo il BCM, MALLORCA, SPAGNA. questo club ha una capacità impressionante, può infatti contenere fino a 7000 persone. Il soundstystem è tra i più potenti al mondo e la pista è un intreccio di laser 3D e cannoni rinfrescanti. L'atmosfera è intensa quanto intenso è il suono. Non potete sbagliare con un look comodo e fresco, fatto di pantaloni stampati e un crop top.



9. Al nono gradino della classifica troviamo l' USHUAIA BEACH HOTEL, IBIZA, SPAGNA. Entra quest'anno nella top ten della classifica in continua scalata, certi che arriverà alla vetta. Per chi ci è stato, l'esperienza è assolutamente al di sopra delle aspettative. Un hotel 5 stelle plus con un impressionante palco a misura di festival situato al centro di un complesso di villette e appartamenti extra lusso vista piscina dai quali i clienti festeggiano ogni notte i dj resident che si alternano regolarmente, da David Guetta ad Armin Van Buuren, Hardwell, Andrea Oliva e tanti altri. All'Ushuaia il look che va per la maggiore è quello modern-hippie, che potete indossare arrivando dalla spiaggia, visto che le “serate” inziano alle 17 di pomeriggio.



10. Al decimo posto della classifica c'è il club SIRENA, situato a MARESIAS, in BRASILE: il club celebra quest'anno il suo 22esimo compleanno, diventando il primo club brasiliano ad ospitare dj del calibro di Carl Cox, Fatboy Slim e Sven Vath. L'attrazione maggiore è la Pistinha, il palco esterno. Le piste in legno, immerse nella giungla a due passi da Maresias bay, ospitano i sound più cool. Al Sirena non potete sbagliare con un look sexy, fatto di tacchi alti, shorts di jeans e top leggeri che richiamino lo spirito jungle del luogo.



