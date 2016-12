Tacchi estremi, tutti i modelli di scarpe per l'autunno

Per essere belle, si sa, bisogna soffrire. Eppure i modelli di scarpe per l'autunno 2015 tendono a soddisfare i gusti più svariati. Il comune denominatore? Il tacco alto, anzi altissimo.



Per le più classiche ci sono loro, le "vecchie" care décolleté, le trovate in rosso fiammante firmate Jimmy Choo, oppure tipicamente invernali, color verde muschio di Gianvito Rossi.



Se vi piace l'idea di osare, puntate invece su un colore per così dire fuori dagli schemi, come l'avorio pacato di Tom Ford. Oppure, se proprio volete strafare, sceglite tra i glitter eccentrici di Dolce&Gabbana declinati su silhouette retrò, il tacco scultoreo di Marni oppure il modello firmato Charlotte Olympia, con tacco e plateau dorato.



Dagli stivaletti altissimi ai sandali semplici, correte ad acquistare subito le tendenze di stagione.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it