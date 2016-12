2 luglio 2014 Sandali con plateau: sensuali, retrò e classici. Must have di stagione Da scegliere per un evento come per tutti i giorni, scoprite i modelli che fanno più per voi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Nonostante il trend della calzatura bassa persista, i buoni vecchi sandali con plateau non sono, ovviamente, del tutto scomparsi. Al contrario sono pronti per regalare qualche centimetro in più con forme e altezze di tutti i tipi.

Per chi fosse affezionato ai modelli più tradizionali, con tacco medio ampio e cinturino alla caviglia, le proposte di Paola Frani sono l’ideale, con allacciatura incrociata, disponibili in diverse variante di colore, risultano perfette sia con jeans che abiti più impegnativi. Si osa di più con Gianfranco Ferré, le silhouette sono scultoree e il plateau stabilizza il tacco sottilissimo; più contemporanei in pelle liscia e trattata quelli di Iceberg, disponibili in tonalità neutre e pacate. Decisamente retrò e particolarissimi quelli di Miu Miu, viola e celeste pastello, simili nella forma ma in total black quelli di Gucci, ispirazione anni Sessanta per entrambe le case di moda. Come ogni estate, da qualche stagione a questa parte, non mancano le Tribute Shoes di Saint Laurent, sceglietele color nocciola per sfruttarle con più abbinamenti possibili. Nero rock'n'roll per Burberry e classicismo in vernice per Roger Vivier. Jimmy Choo impreziosisce il tutto con micro cristalli.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it