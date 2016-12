Il verde militare è il colore del ritorno in città

Se state pensando a come rinnovare il guardaroba autunnale, niente panico! Il modo migliore di affrontare le stagioni di transizione - quando non fa più tanto caldo ma nemmeno freddo - è affidarsi a capi e tonalità passepartout, che vi accompagnino dall'ufficio all'aperitivo in città. Il verde militare è sempre una scommessa vinta, in particolare per l'autunno-inverno 2015.