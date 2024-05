02 maggio 2024 14:39

Roma, piazza del Popolo si trasforma in un campo da tennis per gli Internazionali

In occasione degli Internazionali di Tennis Bnl, che si terranno al Foro Italico dal 6 al 19 maggio, Roma ha messo in piedi una serie di iniziative gratuite per coinvolgere tutta la città. A piazza del Popolo è stato allestito un campo da tennis in terra rossa, che ospiterà match con importanti campioni