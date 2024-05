16 maggio 2024 14:30

Incredibile su un volo per New York, "piove" in cabina

Esperienza singolare per i passeggeri di un volo per New York, quando in cabina si è sprigionata una sorta di pioggia. Secondo il Federal Energy Management Program del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, la "pioggia" è il risultato della condensazione dell'acqua sulle unità di trattamento dell'aria quando l'aria umida entra in contatto con le superfici fredde.