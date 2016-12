22 gennaio 2015 Borse must have: tutti i modelli irrinunciabili da acquistare e conservare nel tempo Clutch rigide, tracolle pratiche e sacche retrò, scoprite la selezione dei modelli evergreen Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La borsa, si sa, è un accessorio irrinunciabile per ogni donna, dalla più giovane alla più matura. Ogni anno la moda manda in passerella forme, colorazioni e pellami differenti, ma quali sono le borse davvero irrinunciabili, da acquistare e sfruttare per molto più di una sola stagione?

Tra i 10 modelli che abbiamo selezionato fa capolino la shopper, solitamente in pelle morbida e leggera, è funzionale perché capiente ma non troppo ingombrante. Il modello più particolare? Quello di Valentino effetto patchwork.



La tracolla conquista sempre il podio quando si tratta di pezzi cult, da abbinare a un caldo cappotto cammello durante la stagione fredda, o a una sbarazzina giacca in jeans durante la primavera, è la proposta firmata Bottega Veneta in avorio.



Rimanendo in tema “praticità”, non possono mancare una sacca in pelle come quella di Loewe, ma nemmeno un bauletto in nuance eccentrica come quello di Tod’s, rivelazione delle ultime stagioni, sono entrambi classici al punto giusto.



Per il giorno, specialmente per l’ufficio, fanno al caso vostro le due versioni di Saint Laurent e The Row, in grigio pietra la prima è squadrata e si definisce “business bag”, la seconda, invece, è più morbida e ricorda una classica cartella da lavoro maschile. Hanno entrambe sia manico che tracolla.



Altro pezzo immancabile è una borsa trapuntata, dalla celebre Chanel 2.55 molti sono stati i brand che si sono, e continuano tutt’oggi, a ispirarsi al modello. Come variante c’è quella di Marc Jacobs con catenelle dorate.



Dulcis in fundo qualcosa di lievemente più stravagante: il modello baguette di Fendi in pelo, l’opzione Givenchy in coco e la clutch rigida con profili oro di Victoria Beckham.



