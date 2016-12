Tendenza Metal: riflessi oro, argento e lamé

Dalle passerelle della primavera estate 2015 arriva prepotente la tendenza metal : ovvero materiali e tessuti fatti apposta per risplendere come i metalli più luccicanti. Oro, argento, lamé: se siete fra quelle che amano farsi notare, il momento è quello giusto. Ecco capi e accessori su cui puntare per accendere di luce il vostro look .

Da Saint Laurent il lamé dorato è un classico: l'abitino corto si porta con gli zatteroni anni '70 per una serata in discoteca. Da Versus Versace, invece, la giacca maschile si tinge d'oro. Se preferite puntare su capi meno appariscenti, è perfetto e super chic il top di Lanvin oppure la gonna a pieghe di Marc Jacobs.



Un consiglio: top e gonna così importanti vanno sempre "smorzati": sì a pantaloni palazzo neri, sandali eleganti e minimal oppure sì a T-Shirt nera e sandalo rasoterra.



Frange oro e argento per lo splendido ensamble firmato Marco De Vincenzo e listarelle preziosissime per il sandalo di Jimmy Choo. Se la vostra sfumatura preferita è quella silver, invece, potete osare il gilet da biker argentato di McQ o il bomber a quadri di Marni. Per un look spaziale, c'è la giacca di Wanda Nylon, che si porta con i jeans e un paio di mocassini. Per le più audaci, c'è il pantalone aderente firmato Saint Laurent.



Se invece preferite le trame metal come quelle viste sulle passerelle di Alexander McQueen, Calvin Klein Collection e Mary Katrantzou, puntate sugli accessori: bellissima la pochette di Roger Vivier e il mocassino cangiante di Pierre Hardy.



