Primavera-estate: bronzo metallico, il colore di tendenza

Il bronzo metallico è uno dei trend più amati per la primavera-estate 2014 perché sa esaltare la luce di ogni donna.



Come adottarlo al proprio look e su quali accessori puntare?



Funziona tutto ciò che brilla e che rimanda all’idea di prezioso, partendo dai tessuti e dalla finezza dei materiali stessi: vincenti il lurex e il lamé, veri protagonisti di questa stagione. Via libera dunque al largo utilizzo dei materiali dall’effetto metallico, con l’invito a esaltare la propria femminilità nella vita di tutti i giorni.



Alber Elbaz, direttore creativo di Lanvin, punta sul total bronze. Proenza Schouler sui forti stacchi cromatici. Frida Giannini per Gucci osa invece mixare il bronzo all’oro lucente e al bordeaux. Haider Ackermann scalda invece il minimal con le palette calde del bronzo e dell’oro.



Poi c’è chi si diverte con gli accessori: in pelle laminata è la mini pandora box di Givenchy così come la pochette di Stella McCartney. Preziosa è la clutch in pelle di pitone di Bulgari dalla chiusura lipstick in onice nera con cabochon in vetro verde smeraldo. Color del bronzo sono le décolleté proposte da ASOS con tomaia in tessuto metallizzato e punta tonda, dall’effetto laminato i sandali Chloé con il tacco squadrato e punta tonda e dal tacco vertiginoso quelli di Jimmy Choo.



E sia allora una pioggia di bronzo a riaccendere il look e a farci uscire finalmente dal grigiore invernale!



