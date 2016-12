Pantaloni palazzo: i capi su cui puntare e gli abbinamenti giusti

Sulle passerelle della primavera estate 2015 si sono visti moltissimi pantaloni palazzo: da quelli in verde bottiglia di Delpozo, esagerati e di grande effetto, al completo nelle tonalità del rosa cipria di Giles fino all'ensemble con camicia firmato Kenzo. Anche Alicia + Olivia, LOEWE, Balmain e M Missoni ne hanno proposto una versione, da quella più rilassata a quella più elegante.



Look 1 - Scegliete un pantalone dal taglio classico, come quello color crema di Stella McCartney, e abbinatelo ad un top dal colore brillante, come quello verde di Marni. Che siate alte o bassine, il pantalone palazzo si sposa perfettamente con gli zatteroni: a noi piacciono particolarmente quelli rosa cipira di Miu Miu.



Look 2 - Se invece preferite un pantalone meno impegnativo e dalle linee più morbide, quello color ruggine di Zara è un'ottima scelta. Abbinatelo ad una semplice T-Shirt bianca (T by Alxander Wang) e ad un paio di sandali rasoterra (Valia Gabriel) per un look chic da sfoggiare non solo in vacanza ma anche in città.



Look 3 - Il pantalone palazzo, però, può essere perfetto anche per un look da gran sera e il modello a fantasia optical di Roberto Cavalli ne è l'esempio perfetto. Si porta con un elegante body nero (Esteban Cortazar) e un paio di sandali gioiello che non passano certo inosservati (Jimmy Choo).



