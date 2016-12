Culottes o gonna pantalone: i modelli su cui puntare per l'estate

Avete mai pensato di sperimentare una nuova lunghezza di pantalone? In realtà le famigerate culottes - che si sono imposte come tendenza imperante per l'estate 2015 - non sono altro che quelle che una volta si chiamavano g onne-pantalone : arrivano poco più sotto del ginocchio e si portano sia con i tacchi che con le scarpe basse. Abbiamo selezionato i modelli più interessanti per ravvivare il vostro guardaroba.

Il modello proposto da J. Crew è in un turchese brillante perfetto per l'estate, mentre sta bene con una semplice T-Shirt bianca la gonna-pantalone a maxi righe bianche e blu di Alice + Olivia. Se invece optate per un modello bianco (come quello di Mango), le possibilità di abbinamento sono praticamente infinite: Apiece Apart sceglie sandalo rasoterra e top a fascia, mentre Tod's opta per la versione ladylike, con mocassino e giacca in pelle.



In una delicata tonalità di azzurro le culottes di Zara, mentre sono esagerate nei volumi quelle viste sulla passerella di Delpozo. Il verde bottiglia si rivede anche nella culottes a stampa tropicale di H&M, mentre sono in seta leggerissima quelle di Etro.



Sono un lampo di colore vitaminico le culottes che scendono morbide sulla passerella di Céline, mentre hanno un'attitudine votata allo sportswear le proposte di Arthur Arbesser e Chloë Sevigny for Opening Ceremony.



Anche il jeans può essere declinato in questa differente lunghezza, come dimostra il modello di Valentino, perfetto con un paio di zeppe per un look anni '70. Sono perfette per le occasioni più formali, invece, le culottes di Proenza Schouler, da portare con una giacca dal taglio elegante, mentre quelle nelle tonalità del grigio di Zara sono una buona soluzione per l'ufficio.



