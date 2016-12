Bermuda: dalle stampe colorate al classico jeans, i modelli da acquistare

L'estate è ufficialmente esplosa. Così, come a ogni cambio netto di stagione (e di temperatura) molte donne tendono ad andare in confusione non sapendo più come giostrare al meglio i capi presenti nei propri armadi, niente panico! Riscoprite i bermuda , saranno i vostri alleati e, soprattutto per l' estate 2015 , vi torneranno parecchio utili. Ecco su quali modelli puntare.

Un ibrido tra gonna e pantalone, considerabili bermuda per l'orlo molto corto, risultano perfetti per più di un'occasione

Cerchi una buona alternativa per il giorno? Trovi i bermuda anche in jeans, pratici e versatili

In jaquard: i bermuda confezionati con uno tra i tessuti più preziosi sono l'alternativa vincente per le calde serate estive. J Crew ve li propone in un modello dorato con interessanti punti luce appena sopra le ginocchia, mentre Dries Van Noten predilige una silhouette più lunga e un motivo rigato con tonalità diverse. Qualunque sia la vostra scelta, vi basterà una semplice camicia per essere poi chic.

Gonna-pantalone: ibrido per eccellenza, è considerabile bermuda per via dell'orlo molto corto. Le varianti sono molteplici: Alice+Olivia punta su un pattern extra large rigato e Givenchy gioca con i toni e le forme della natura. Abbinateci un paio di décolleté o dei sandali, anche con tacco midi, l'effetto ricercato sarà subito a portata di mano.

In jeans: l'alternativa più semplice per il giorno esiste e si chiama denim. Questo ovviamente non implica l'immettibilità di questi modelli per la sera, al contrario la loro versatilità vi stupirà. Marni gioca su silhouette rigida e leggermente scampanata, Victoria Beckham Denim predilige pantaloncini corti minimal.

Con stampa: i pattern e motivi grafici impreziosiscono e rendono particolare qualsiasi capo, purché siano quelli giusti. Questo è il caso del maxi animalier scelto da Acne Studios per rifinire i propri bermuda così come la stampa grafica nei colori del mare di Altuzarra.

