Camicie, la selezione dei modelli estivi da acquistare subito

07:00 - La camicia rientra in quella cerchia di indumenti indispensabili nel guardaroba di ogni donna, qualsiasi sia il suo gusto in fatti d’abiti deve averne almeno un paio. Elemento classico con mille e una variante, si rivela la scelta perfetta soprattutto per la stagione estiva. Scoprite i modelli di tendenza per il 2015.

La moda dell’ultimo periodo non ama particolarmente le mezze misure, via libera dunque a silhouette ampie, spesso addirittura extra large -esistono le opzioni boyfriend, ovvero rubate dall’armadio del fidanzato proprio come per i jeans - oppure striminzite, tagliate appena sopra l’ombelico.



Per quanto riguarda le stampe, invece, le ispirazioni sono piuttosto variegate: dal pattern floreale, rivisto in diverse versione, al grafico e colorato sino al vintage e delicato; non mancano ovviamente le righe e il plaisley, altro cavallo di battaglia dell’influenza retrò.



Se siete alla ricerca di qualcosa di sobrio, sfruttabile 365 giorni all’anno, orientatevi verso il classico stile college, con righe sottili blu a contrasto su fondo bianco. Altrimenti giocatevi la carta del basic – scelta sempre sicura - puntando sui colori celeste e bianco per non sbagliare.



Nei negozi potrete trovare il glicine primaverile di Dolce&Gabbana, la variante in nero con fiocco bon ton di Saint Laurent e il modello con manica a tre quarti in chiffon decorato da stampa grafica di Kenzo. Qualcosa di diverso? C’è la camicia lunga con scollatura a V di Tory Burch e quella etnica firmata Etro.



