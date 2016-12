26 giugno 2015 I sandali gioiello per rendere preziosi i tuoi look estivi Dona un twist in più alle tue mise con delle calzature aperte decorate da gemme. Che siano alte oppure piatte si rivelano sempre e comunque la scelta vincente Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le scarpe fanno la differenza, è un dato di fatto imprescindibile quando si parla di stile. I sandali gioiello si rivelano la scelta migliore durante il periodo estivo. La loro varietà, li trovate sia con altezze notevoli che molto bassi, unita ai dettagli preziosi, possono realmente migliorare qualsiasi look. Non ci credete? Scoprite i modelli più interessanti per l’estate.

Se siete alla ricerca di un modello vistoso al punto giusto, le varianti che fanno al caso vostro ve le propongono Christian Louboutin, con bande sottili in argento e oro glitter; Dolce&Gabbana in un sapiente mix di pelle di pitone e tacco decorato e Jimmy Choo, con piume e intarsi preziosi.



La vostra attenzione ricade sulle opzioni basse e dallo stile retrò? Miu Miu punta su un tacco medio e decorazioni frontali, mentre J Crew vira al contemporaneo con bande in pvc e Marni chiude il cerchio con un modello flat con maxi gemme.



Tra i modelli da acquistare per serate veramente speciali ritroviamo invece Charlotte Olympia in denim e Saint Laurent con plateau esagerato e serpente di diamantini.



