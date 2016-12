14 aprile 2015 Look da ufficio: quattro abbinamenti per essere sempre chic Dai pantaloni alle gonne, dalle scarpe con tacco alle sneakers: i suggerimenti per non rinunciare alla propria estetica a lavoro Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La vita di tutti i giorni implica una serie di responsabilità e schemi da seguire, alzarsi ogni giorno alla stessa ora, tornare a casa la sera tardi e avere ancora tutto da sistemare. Ecco perché scegliere il look giusto per l’ufficio può essere una buona soluzione per sentirsi bene nella quotidianità e non rinunciare alla propria estetica.

Proposta 1 - Se volete andare sul sicuro scegliete dei pantaloni neri dalle linee dritte e dalla struttura semplice, abbinateci poi una camicia con collo tondo lievemente morbida e ultimate il tutto con dei sandali in camoscio neri.



Proposta 2 - Altro colore classico su cui puntare è il blu, meglio se nella sfumatura del navy. Una giacca blazer leggera, magari con dei bottoni importanti, dei pantaloni corti alla caviglia bianchi, o se preferite avorio, e dei sandali bianchi con tacco largo e medio, sono un abbinamento che si rivela essere sempre una seconda facile opzione.



Proposta 3 - Avete la fortuna di avere un fisico asciutto e slanciato? Perché non osare, visto l’arrivo imminente della stagione estiva, con una tutina in tessuto leggero nella nuance del grigio? Per valorizzare il punto vita abbinatela con una cintura sottile, mentre ai piedi calzate delle scarpe con punta triangolare, nere.



Proposta 4 - Ecco infine un look dedicato al "casual friday" o a coloro che lavorano in un ambiente meno formale. Indossate delle sneakers semplici e non troppo colorate, abbinateci una gonna svasata sempre in tonalità sobrie, per esempio grigio o nero, e completate il tutto con una maglia in cotone.



