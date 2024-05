02 maggio 2024 15:20

Los Angeles, scontri tra polizia e manifestanti pro-Gaza alla Ucla

Gli agenti in tenuta antisommossa si sono mossi per iniziare a rimuovere alcune barricate intorno all'accampamento di protesta, con i manifestanti che tentano di sostituirli a loro volta. La polizia ha usato granate stordenti per disperdere la folla