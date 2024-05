17 maggio 2024 12:34

LʼInter a Palazzo Marino per ricevere lʼAmbrogino dʼoro: lʼarrivo della squadra

L'Inter è arrivata a Palazzo Marino, sede del comune di Milano, per ricevere l'Ambrogino d'oro. Il sindaco Beppe Sala premia la squadra per il 20esimo scudetto conquistato dal club nerazzurro. In testa alla delegazione, mister Simone Inzaghi, uno dei protagonisti della cavalcata tricolore.