Macron: "Truppe se i russi sfondano il fronte" | Il Cremlino lo insulta: "È il ciclo settimanale" | Salvini: "Mai soldati italiani"

Fotogallery - Mosca espone i "trofei di guerra" occidentali conquistati sul campo di battaglia in Ucraina

Fotogallery - Ancora proteste nelle Università degli Usa: dall'Arizona al New Hampshire

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 800.

Durissima accusa del Dipartimento di Stato americano, secondo cui la Russia avrebbe usato un'arma chimica contro l'esercito ucraino. La replica di Mosca: "Accuse infondate". Dopo mesi di bombardamenti incessanti, la città orientale di Chasiv Yar appare completamente carbonizzata. A Mosca veicoli blindati provenienti da una dozzina di paesi della Nato, droni, lanciarazzi sono stati esposti al Parco della Vittoria come "trofei" militari riportati dai campi di battaglia ucraini. Macron: "Non escluse le truppe di terra se Mosca sfonda il fronte". Il Cremlino lo insulta: "È il ciclo settimanale". Al capo dell'Eliseo risponde indirettamente anche Salvini: "Mai soldati italiani". Zelensky: "Solo in aprile 3.800 bombe e missili sull'Ucraina".