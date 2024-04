Ucraina, i russi bombardano le centrali energetiche: Kiev risponde coi droni | Zelensky: "Attaccate strutture cruciali anche per l'Ue"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 795.

Ancora un diluvio di fuoco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine, mentre Kiev si appresta a ricevere i tanto agognati missili Patriot per rinforzare le proprie difese e continua a fare affidamento sui droni per colpire le forze di Mosca. Zelensky afferma che i raid russi hanno preso di mira anche impianti di gas cruciali per la fornitura all'Ue. Aerei da guerra Su-25 del Cremlino attacca e distrugge alcune roccaforti delle truppe di Kiev, con l'esercito di Mosca che poi bombarda un convoglio in Ucraina che trasportava "armi ed equipaggiamento militare" provenienti dall'Occidente. L'esercito ucraino, da parte sua, ritira per il momento i carri armati Abrams M1A1 forniti dagli Stati Uniti nella sua lotta contro la Russia. Il Cremlino annuncia: "Non ci sono i presupposti per negoziare con l'Ucraina. L'operazione militare speciale continua".