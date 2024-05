Milano, ventenne accoltellato in stazione della metro

Un ragazzo di circa venti anni, senza documenti, è stato ferito questa mattina poco dopo le 6 nella stazione della metropolitana di Loreto a Milano, nel mezzanino della linea 2.

Il giovane ha riportato vari tagli alle braccia e uno non profondo al torace ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda. I carabinieri sono al lavoro per accertare se si sia trattato di una lite o di un'aggressione e per ricostruire l'esatta dinamica del ferimento.