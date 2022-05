Paura in metrò a Milano, spinge una ragazza contro il treno in arrivo: arrestata per tentato omicidio

Paura mercoledì sera in metrò a Milano, dove una 29enne è stata arrestata per tentato omicidio.

La donna, senza apparente motivo, ha spintonato, oltre la linea gialla di sicurezza, una ragazza che stava attendendo il passaggio del treno alla fermata Rogoredo . La 26enne aggredita è riuscita a rimanere in equilibrio e a non cadere contro il convoglio in arrivo mentre la 29enne, che alcuni passanti avevano tentato di fermare, è riuscita a fuggire ma è stata poi bloccata alla stazione Duomo dalla Polmetro.