Cibo, casa, trasporti: a Milano il ceto medio annaspa | I consumatori: "Stipendi non al passo con le spese"

I conti da far quadrare -

441 euro

345 euro

25

la media

Tra le varie uscite della famiglia media ci sonoper gli alimentari,per i trasporti, e "solo"per l'istruzione. Una larga fetta degli introiti familiari è divorata dall'affitto dell'abitazione:è di 869 euro mensili.

L'indice degli affitti di Idealista.it, piattaforma del settore immobiliare, ha evidenziato come la

Lombardia si confermi la regione italiana più cara

. In base ai dati di aprile 2022, un metro quadro di superficie in Lombardia viene, infatti, affittato a 15,4 euro, rispetto alla media nazionale che si attesta intorno agli 11,4 euro/mq. A Milano, un metro quadro va in locazione a 22 euro, rendendo la città la più costosa d'Italia per le locazioni.

L'analisi dell'Unione Nazionale dei Consumatori tiene conto anche dell'

inflazione

+4% nei primi tre mesi dell'anno

nel capoluogo lombardo, che si è attestata al, dopo una brusca altalena tra alti e bassi negli ultimi sei mesi (dal +3,2 di dicembre 2021 al +6,1 di marzo).

In questo aumento del caro vita generale, gli

stipendi sono ancora appesi al palo

JobPricing

retribuzione lorda annua

. Come riporta La Repubblica, l'Osservatorioha segnalato cali diffusi nelle buste paga negli ultimi cinque anni. I meno colpiti sono i dirigenti, con una riduzione dell'1,1% (a 122mila euro di, bonus compresi). Mentre gli impiegati hanno perso il 2,3% (33.673 euro lordi) e gli operai molto di più (-3,4%, 25.870).

"Se gli affitti aumentano,

perché regolati da un mercato cittadino,

dinamiche nazionali

- ha spiegato a La Repubblica Maurizio del Conte, giuslavorista dell'Università Bocconi di Milano, - mentre i salari sono bloccati da, vuol dire che non siamo in grado di generare un differenziale retributivo tale da colmare quello del costo della vita".