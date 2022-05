Affitti, ad aprile leggero calo in tutta Italia | La Lombardia rimane la regione più cara

La situazione nei capoluoghi

46 centri su 88 monitorati

Prezzi dei canoni stabili a Roma e Milano

Milano si distingue come il capoluogo con gli affitti più salati

La situazione nelle province

72 delle 104

24,2%

Cali in altre 29 province

Lucca

23,4 euro mensili

I dati delle regioni

14 regioni su 20

Quattro regioni

La Lombardia (15,4 euro/m2) è la regione più cara

Molise

– In– è possibile confermare questa tendenza. Gli incrementi più pronunciati sono quelli di Avellino e Massa, rispettivamente aumentati del 15,2% e dell’11,4%, seguite da Campobasso (9,2%), Ascoli Piceno (9%), Cosenza (8,3%), Catanzaro (7,3%), Rovigo (6%) e La Spezia (5,9%). Il resto dei centri segnano incrementi inferiori al cinque per cento, fra questi anche i principali mercati delle locazioni come Torino (4,1%), Cagliari (3,9%) e Palermo (1,2%).ad aprile, ma in calo del 2,2% nella Capitale negli ultimi 12 mesi, mentre nel capoluogo meneghino sono saliti del 13% nello stesso periodo. Fenomeno opposto quello osservato a Genova (-0,1%), Firenze (0,4%), Napoli (-1,3%) e Bologna (-1,5%). Seguono Rimini (-5,9%) e Siena (-5,8%) dove è stato segnalato il calo maggiore dei canoni di locazione ad aprile.con un prezzo di 20 euro/m2. Seguono Firenze (15,5 euro/m2), Venezia (15,4 euro/m2) e Bologna (14,7 euro/m2). Roma e Napoli si attestano rispettivamente al 13,3 e 11,1 euro mensili. Vibo Valentia, invece, è il centro con l'affitto più economico d’Italia con 4,6 euro/m2, seguita da Agrigento e Chieti (4,8 euro/m2 per entrambe).– Più marcata la tendenza all’aumento dei prezzi dei canoni mensili nelle province dove, suprese in analisi, i dati dello studio sono stati verificati. Dieci province guidano con incrementi a due cifre, daldi Belluno al 10,2% di Macerata passando per il 17,4% di Rimini; la variazione dell’offerta di affitti brevi in queste macro aree influenza i dati riportati in questo report. All’opposto, Vercelli (-6,6%) ed Enna (-6,2%) guidano la classifica delle 32 province in terreno negativo a febbraio.comprese tra il -4,2% di Benevento e il -0,2% di Mantova.è la provincia italiana più cara connecessari per l’affitto di un’abitazione; la seguono Rimini (22,6 euro/m2) e Ravenna (22 euro/m2). Milano (18,6 euro/m2) è quinta nel ranking dei valori provinciali, Firenze (14 euro/m2) nona, Roma (12,7 euro/m2) solo quindicesima. Di contro, Caltanissetta (4,4 euro/m²) si conferma essere la provincia più economica, davanti a Enna (4,8 euro/m²) e Avellino (5 euro/m2).- Il prezzo degli affitti è in aumento in, con i rialzi maggiori concentrati in Molise (8,8%), Calabria (5,2%) e Sardegna (3,2%). Andamenti positivi in altre 11 zone, dalla Liguria (2,8%) al Lazio (0,7%). Affitti stabili rispetto al mese di marzo in Lombardia e Marche.registrano invece variazioni negative, si tratta di: Valle d’ Aosta (-3,9%), Umbria (-1,5%), Friuli-Venezia Giulia (-1,3%) e Puglia (-1,2%)., seguita da Toscana (14 euro/m2) e Valle d’Aosta (13,9 euro/m2). Anche Trentino-Alto Adige (13,4 euro/m2), Lazio (12,3 euro/m2) ed Emilia-Romagna (11,9 euro/m2) presentano valori di affitto superiori rispetto alla media nazionale. Al contrario, la regione più economica dove affittare una casa è il(6 euro/m2), che precede Calabria e Umbria (entrambe con un prezzo medio di 6,4 euro/m2).