Regione Siciliana, affitti milionari per i propri uffici

La

Regione Siciliana

in una recente classifica con i suoi 30 milioni risulta essere la regione che spende di più per l'affitto dei propri immobili, al secondo posto il Lazio con 12 milioni. In realtà è dal 2013 che la Regione annuncia tagli agli affitti con razionalizzazioni ma fino a ora è stato fatto ben poco.

L'inviata

Stefania Petyx

censimento

era stata persa la password

spiega che nel 2007 la Regione aveva fatto un costosissimoper scoprire il valore dei propri immobili, censimento che doveva costare 13 milioni di euro e invece è costato 80 milioni di euro. Nessuno da allora ha potuto utilizzare quel prezioso censimento perchéper accedere ai dati, chiave di accesso che però adesso è stata ritrovata.

"Questa storia ha dell'incredibile - commenta

Nuccio Di Paola

censimento immobiliare

, Capogruppo M5S Assemblea Regionale Siciliana - all'interno di un ufficio della regione c'è un computer che contiene il famosodella Regione Siciliana che prima non poteva essere utilizzato perché mancava la password, dopo una nostra denuncia la password è stata ritrovata ma ancora oggi risulta inutilizzabile perché mancano le competenze, un vero spreco per i siciliani".

L'inviata Stefania Petyx ha deciso dunque di rivolgersi al Presidente della Regione Siciliana

Nello Musumeci

che però non era in sede.