15 maggio 2024 10:48

Fotogallery - Ucraina, Blinken indossa i panni della rockstar a Kiev

Antony Blinken rockstar: a Kiev "imbraccia" la chitarra e sale sul palco. In visita a sorpresa da Zelensky, fuoriprogramma a chiusura di giornata per il segretario di Stato Usa, che in un bar della capitale ucraina, il Barman Dictat, si è unito alla band locale The 1999, per suonare e cantare "Rockin' in the Free World" di Neil Young. Si è conclusa così una giornata di incontri con alti funzionari, esponenti della società civile e studenti universitari, che Blinken ha esortato a non scoraggiarsi