Ucraina, Xi-Putin: "Evitare escalation" | Nato: "I russi non hanno i numeri per sfondare a Kharkiv"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 814.

L'Ucraina è stato il focus principale dell'incontro avvenuto a Pechino fra Xi Jinping e Vladimir Putin. Entrambi hanno concordato sul fatto che serva una soluzione "politica" al conflitto in atto, evitando "qualsiasi passo che contribuisca al prolungamento delle ostilità" e all'ingresso del conflitto in una fase "incontrollabile". In Ucraina resta difficile la situazione per le truppe di Kiev sul fronte di Kharkiv, dove si è recato in prima persona il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo il comandante supremo delle forze Nato in Europa, però, "i russi non solo non hanno i numeri per una svolta strategica a Kharkiv, ma nemmeno le competenze o i mezzi adatti". La Nato valuta la possibilità di inviare in Ucraina degli istruttori in modo da addestrare i soldati di Kiev. Lo riporta il New York Times.