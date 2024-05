Incidenti stradali, 4 giovani morti nella notte nel Casertano

Due incidenti stradali mortali sono avvenuti nella notte nel Casertano.

Il primo nel Comune di Villa Literno dove tre giovani sono morti in seguito a uno scontro frontale tra due vetture. Il secondo incidente è avvenuto a Caserta sulla SS7: al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato una sola auto che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata in mezzo alla strada con uno dei passeggeri, un ragazzo di 20 anni, sbalzato fuori dal veicolo. Anche in questo caso il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.