Stivali d'estate: stili e modelli per abbinarli al top

Tra i look più quotati ci sono quelli con ispirazione gipsy romantica, in cosa consistono? Puntate su un paio di stivali, alti o bassi, come preferite, e abbinateli a una gonna o a un vestito in tessuto leggero, meglio se in colori chiaro come il rosa e il bianco. Una borsa a tracolla e una treccia se avete i capelli lunghi, completeranno al meglio il look.Preferite uno stile rock? Nessun problema, per voi ci sono diverse categorie, dal look da festival, con anfibi neri, jeans corti e camicia legata in vita, a quello anni 70 con protagonisti i jeans attilati e stivali in stile motociclista.Il modo per indossare gli stivali durante l'estate non si limita, però, soltanto a queste due tipologie. Potreste infatti scegliere una mise molto sobria ed estiva sia per andare a lavoro che per un esame in università, come? Vi basta una gonna a ruota, a patto che non sia eccessivamente corta, una camicia da portare abbotonnata e degli stivali con punta tonda, anche stringati volendo.Il consiglio è di approfittarne dei saldi per acquistare dei modelli da sfruttare anche il prossimo inverno.Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it