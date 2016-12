Come scegliere la gonna in jeans in base al fisico

Reminiscenza degli anni Novanta, la gonna in jeans è stato un capo d'abbigliamento per anni lasciato al chiuso nell'armadio. In occasione dell'estate 2015 è tornato però il momento di liberarla e tornare a indossarla. Come? A seconda del vostro fisico , ovviamente.

In denim chiaro molto corta, Marc by Marc Jacobs

Semplice e in pieno stile anni Novanta, A.P.C.

Gonne in jeans per ragazze minute: meglio puntare su modelli corti

Gonna corta in denim morbido trattato, Michael Michael Kors

Mini gonna con bottoni frontali, See by Chloé

Modello in grigio con pieghe e fianchi fascianti, Rag&Bone

Gonne in jeans per ragazze con gambe magre: i modelli giusti sono fascianti

Gonne in jeans per ragazze curvy: focalizzatevi sul punto vita

Longuette in jeans al polpaccio, Mother

Gonne in jeans per ragazze alte? Puntate sulla lunghezza

Curvy: nonostante la moda spesso lanci messaggi molto autoritari, il bello del nostro periodo storico è che le varianti in commercio sono davvero molteplici e la scelta ampia. Se il vostro fisico non corrisponde esattamente a quello di una modella, puntate quindi su gonne a vita alta e scegliete un modello ad altezza ginocchio, a tubino o svasata, come preferite.

Alta: l'altezza non è mai stato un vostro problema? Divertiti dunque e indossate gonne a ruota lunghe, rigorosamente in denim. In vendita trovate quella firmata Miu Miu con inserti all'uncinetto, oppure lunga “da sirena” di Kenzo.

Magra: le gambe magre sono il sogno e al tempo stesso l'incubo della maggior parte delle donne. Se appartenente alla seconda categoria, il consiglio non è quello di nasconderle quanto piuttosto di metterle in mostra sapientemente. Sfruttate dei modelli in jeans con vita e fianchi fascianti, meglio se a pieghe o leggermente svasate, le trovate di Rag&Bone e di Chloé.

Minuta: il vostro fisico è piuttosto snello ma è l'altezza a mancare? Divertitevi con gonne corte a vita molto alta. Le classiche mini gonne in jeans potrebbero essere un'idea divertente per spezzare la monotonia di un look estivo.

