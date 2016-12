22 aprile 2015 Tre look per l'estate: gli abbinamenti adatti per ogni fisico Curvy, petite oppure molto alta? Ecco i consigli per valorizzare la propria silhouette e nascondere i difetti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - La bella stagione è finalmente iniziata ed è tempo di rinnovare l'armadio, ora vi bastano solo pochi consigli pratici per scegliere dei look di tendenza adatti al vostro tipo di fisico. Che voi abbiate una silhouette curvilinea, un'altezza importante oppure un fisico minuto scoprite con noi gli abbinamenti ideali per l’estate 2015.

Curvy - chi lo ha detto che non si può giocare con la moda se la taglia non è esattamente una 40? Per la stagione calda potreste puntare a un look semplice ed elegante come quello composto da pantaloni a vita alta, leggermente scampanati, in pendant con un gilet lungo. Scegliete una t-shirt semplice bianca e un paio di sandali alti, magari argentati come quelli di Miu Miu, per slanciare la figura.



Petite - essere bassine non è mai stato un grande problema per le ragazze, ultimamente però l’ideale femminile risulta sempre più alto. Cosa fare dunque per recuperare un paio di centimetri senza ricorrere a tacchi stratosferici? Orientatevi principalmente verso un paio di jeans corti a vita molto alta, devono diventare il vostro cavallo di battaglia. Giocate con i rimandi retrò alla Brigitte Bardot e abbinateci una maglia a tre quarti con motivo a righe sottili, stile Marinière. Per le scarpe saranno perfetti dei sandali con tacco e suola in legno, con decorazioni se vi piace lo stile di Dolce&Gabbana.



Alte - al contrario delle bassine il vostro cruccio sono sempre state quelle spanne di altezza in più? Girate la medaglia a vostro favore e puntate su un completo spezzato dalla stessa stampa che possa mettere in mostra un fisico slanciato come il vostro. Pantaloni alla Capri tagliati sopra le caviglie, top sbracciato e per i piedi un paio di espadrillas in denim come quelle proposte da Salvatore Ferragamo.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it