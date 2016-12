Tendenza animalier: torna di moda il maculato

Sopra le righe, eccentrica e di grande impatto: parliamo della stampa animalier , tra le più amate e detestate nella storia della moda. Per questo autunno il trend torna a essere protagonista, scoprite la selezione di capi, borse e scarpe must have .

Un trucco per non esagerare con la tendenza? Scegliete un solo capo e abbinatelo a del nero

Il consiglio che vi diamo è quello di non eccedere, vi basterà l'accessorio giusto abbinato a un look basic per essere alla moda senza strafare.

Scarpe: dai sandali con tacco e plateau di Gucci (riservati solo a coloro che amano osare) agli stivaletti in cavallino, le proposte sono variegate, sceglietele in base ai vostri gusti e al vostro stile.

Borse: morbide come peluche, piatte con stampa digitale, Givenchy, Burberry Prorsum e Jimmy Choo sono solo alcuni dei brand che, in occasione della nuova stagione, hanno reinterpretato il trend.

Abbigliamento: gonne, camicie, maglie, ce n'è davvero per tutti i gusti. Il pezzo davvero immancabile per le fan della stampa? Il capospalla. Orientatevi verso un bel cappotto in tinte naturali oppure su una giacca più tecnica, come quella di Stella McCartney.

