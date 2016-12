Look basic: gli stili per essere cool

07:00 - Fatta eccezione per la Fashion Week e il Salone del Mobile, dove il trend è tutto fuorché vestire basic e dove le stranezze e la moda si sbizzarriscono fino all’eccesso, il look basic non è amato solo dai comuni mortali ma anche e soprattutto dagli insider della moda, blogger e giornalisti, ma anche dalle celebrities. Ma attenzione: non fatevi ingannare dal fatto che sia un look super minimal e quindi facile da comporre. L’abilità sta nel creare un look basic con quel tocco distintivo che lo faccia spiccare tra tanti senza sapore e che lo faccia ricordare.

I pezzi must have: jeans skinny e t-shirt no logo o camicia sono la base imprescindibile da cui partire per creare il vostro look.



Le scarpe: se l’occasione richiede un tacco e una giacca, optate per una scarpa d’effetto ma non troppo, perfetta come l’amatissima rockstud di Valentino. Senza giacca? Date uno slancio al look con un tronchetto animalier: completa il look senza stravolgerlo. Anche delle sneakers glietterale o animalier hanno il potere di dare al più semplice degli outfit un motivo per essere guardato e ricordato.



Gli accessori: a meno che non sia sera, il look perfetto si completa sempre con un paio di occhiali. In questo caso, su una base semplice, potete osare con grandissime lenti tonde o forme particolari. Anche un cappello a tesa larga è il pezzo mancante che può completare il vostro puzzle: jeans neri, camicia oversize e Borsalino sono una combo chic ed irrinunciabile.



La borsa: noi donne lo sappiamo, è nel nostro DNA; la borsa non può assolutamente mancare e che è la ciliegina sulla torta di ogni look. Va da sé che con questo tipo di abbigliamento potete osare: la borsa può essere grande, grandissima, super colorata o carica di borchie come una Balenciaga.



Seguendo questi piccoli consigli il vostro look basic sarà super cool con pochissimo sforzo!

