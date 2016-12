Moda e stile: stivali, come indossarli

07:00 - Non ci sono più le mezze stagioni, nemmeno per la moda. Ormai abbiamo visto di tutto: dalla pelliccia in passerella per la primavera/estate da portare sopra al costume da bagno, ai materiali come il camoscio proposti per l’estate. E così anche la più invernale delle calzature ritrova nuovo utilizzo in tutte le stagioni: lo stivale. Quale che sia il vostro preferito, ankle boot o biker, over the knee o cuissard, classico al polpaccio o tronchetto con tacco, ecco alcuni suggerimenti su come indossarlo.

Gli Ankle boots sono il vero trend delle ultime stagioni, comodi con il loro tacco che appena sfiora i 5 centimetri, versatili da indossare giorno e sera con un paio di jeans skinny o con un abitino, amatissimi dalle celebreties e dagli angeli di Victoria’s Secret come “uniform” adatta per scatenarsi al famosissimo festival della musica che si tiene ogni anno in California, il Coachella.



I biker boots, con il loro stile più rock, si adattano a tutto, anche a smorzare un look romantico, o indossati con pantaloni neri, maglia bianca e un blazer semplice o in pelle.



Negli ultimi anni il trend è stato quello borchiato, riproposto sulle passerelle e nelle collezioni di vari stilisti, primo fra tutti ad utilizzarlo abbinato a mini abiti da sera è stato Hedi Slimane, nuovo designer della maison francese Saint Laurent. Sempre sulla scia degli ultimi trend, sono tornati dagli anni ’80 i più amati dai punk inglesi: I Dr.Martens.



Ma il vero e ultimissimo trend dell’inverno, direttamente dalle passerelle e che continuerà anche per questa primavera, sono gli stivali over the knee, alti fin sopra il ginocchio. Da portare con jeans super skinny o con abiti cortissimi, con maglioni oversize o gonnelline, in pelle o camoscio, hanno ossessionato le fashioniste di tutto il mondo. Per le più audaci e con gambe filiformi, i cuissard, ancora più alti sulla gamba danno un tocco aggressivo e sexy al vostro look.



Per chi invece opta per qualcosa di più classico, al polpaccio per il giorno, indossati con una gonna tubino o un pantalone, tronchetto per la sera, con skinny jeans o un abito.



