Una gonna per ogni fisico: breve guida per scoprire quella giusta

07:00 - La gonna è il capo d’abbigliamento femminile per eccellenza, le tipologie sono tante e sono cambiate evolvendosi nel corso degli anni. Ma quale scegliere nella vastità dei modelli in commercio? Scoprite i nostri consigli in base al vostro fisico e alle tendenze per la primavera-estate.

Fisico asciutto: quante volte vi hanno detto che siete troppo esili? Se la risposta è tante, la soluzione potrebbe essere imparare a vestirsi nella maniera giusta. La gonna, per esempio, dovrebbe essere corta, accentuare la vita e avere una silhouette leggermente svasata.



Fisico curvy: se, invece, al contrario il vostro problema è un fisico rotondo, la soluzione è nella scelta di un modello particolare declinato però in nero sobrio. Puntate a un taglio asimmetrico, oppure a degli inserti trasparenti, o ancora a un tessuto traforato: qualsiasi sia la vostra scelta, il nero vi aiuterà a camuffare le forme. Non dimenticate poi di evitare la vita troppo bassa e prediligete modelli ad altezza ginocchia.



Fisico petit: per le più minute la parola d’ordine è slanciare. La gonna quindi sceglietela con un punto vita molto alto e con una lunghezza corta o media. In alcune occasioni potete osare anche una gonna lunga, basterà abbinarla a un top corto.



Fisico slanciato: essere alte è considerato nella maggior parte dei casi un privilegio. Spesso, però, non è vissuto nello stesso modo da chi vorrebbe liberarsi di quei centimetri in più, credendo di non apparire poi tanto femminile. Mettete da parte le paranoie e sfoggiate le vostre lunghe gambe: la mini gonna in jeans è di tendenza che fa proprio al caso vostro.



