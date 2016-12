Tendenza animalier nel make-up

07:00 - Avete voglia di azzardare e provare un trucco molto animalesco? Qualcosa di particolare, magari per un evento che avete in programma? È vero che per questo tipo di trucco serve una certa manualità, ma non spaventatevi, perché con un po’ di pratica riuscirete a fare tutto senza troppi problemi. Preparate la pelle con un primer, prodotto che dona molta luminosità al vostro viso e crea la base perfetta, poi stenderete un fondotinta strutturato per una base duratura e poi stendete l’illuminante sui punti luce del viso: occhi, naso, bocca.



In questo make-up è essenziale l’ombretto: partite da un colore nero in crema e tracciate una linea decisa sull’arcata superiore dell’occhio, poi applicate una polvere azzurro intenso sull’ombretto nero che avete steso prima. Prendete ora un colore verde chiaro e stendetelo appena sotto la linea che avete creato. Per dare luce applicate un ombretto beige dorato al centro della palpebra e poi stendete l’illuminante chiaro all’esterno dell’occhio.



Con un ombretto piuttosto scuro create una linea netta sotto l’occhio, come fosse una matita. Ora stendete l’eyeliner nero sopra e sotto l’occhio e sulle ciglia applicate un mascara nero effetto super intenso. Una spolverata di fard rosa sulle guance e passiamo alle labbra: applicate una matita neutra su tutto il contorno, per definirlo senza appesantirlo, poi stendete un rossetto rosso non troppo intenso. Ultimo tocco per questo trucco grintoso, applicate all’interno dell’occhio una matita kajal dal colore magenta, per un effetto davvero animalesco.