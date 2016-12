2 febbraio 2015 Le borse per chi ha la sindrome di Mary Poppins I modelli più adatti a te se cerchi sempre di portarti appresso un intero mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Ricordate Mary Poppins, la stravagante e adorabile tata dalla borsa immensa, resa celebre dal film di Walt Disney? Noi donne siamo tutte un po’ così, con una borsa enorme piena di soluzioni per tutto, dalla pochette del trucco alle ballerine per scendere dai tacchi dopo una giornata in bilico sul tacco 12. Se la celebre bambinaia fosse un personaggio reale, nel 2015 la sua borsa sarebbe un bauletto di Gucci o una Speedy Louis Vuitton.

Le nostre borse preferite sono sempre quelle grandi, spaziose, che non passano mai di moda. Il passepartout per tutti i giorni è la shopping bag, semplice, comoda, basica, come la Neverfull di Louis Vuitton, che, lo dice il nome, non è mai piena e si abbina a tutti i look.



Per chi preferisce forme più morbide, da abbinare ad un look casual, il modello must have è la hobo bag, il cui nome deriva dagli hobos, i viandanti senza casa e sempre accompagnati da un fardello grande e dalla forma morbida ed irregolare. A noi però la hobo piace di Gucci, ovviamente.



Per chi preferisce una borsa più strutturata, la Peekaboo di Fendi è l’accessorio must have della donna in carriera.



L’ultima ossessione in fatto di borse grandi però è sicuramente la Phantom, borsa del brand francese Celine, sfoggiata dalle star di tutto il mondo e vero e proprio bold statement per le fashion victim.



