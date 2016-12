Tendenza rosso: accendi il guardaroba d'inverno!

Abito: per una serata importante, come per esempio il party di Capodanno, perché non osare con una veste lunga in colore intenso? Troppo eccessivo per voi? L'alternativa è il classico tubino rosso, come quello firmato Victoria Beckham.



Pantaloni: sceglieteli a vita alta in lana, perfetti per tutti i giorni, oppure in ecopelle, ideali per i look più aggressivi e per chi non teme di farsi notare.



Capispalla: la giacca invernale proposta da Canada Goose è dedicata alle più sportive, se invece siete amanti di un look bon ton troverete in commercio molti cappotti, diversi a seconda dell'esigenza.



Scarpe: stivaletti o décolleté? Scegliete a seconda del vostro stile e della vostra personalità. In rosso, arrivano alla caviglia e hanno tacco sottile quelli di Valentino; sono con plateau e più adatte alle serate mondane le décolleté di Charlotte Olympia.



Maglione: in morbida lana, è il miglior compagno per le giornate più fredde che la stagione in arrivo immancabilmente ci offre. Collo alto e linea minimale per la proposta di Loro Piana.



Borsa: dalla pochette al tote bag per tutti i giorni. Ancora una volta la scelta dipende dalle esigenze. Siete indecise? Acquistate entrambe e sfruttatele in combo, la pochette diventerà un pratico astuccio da portare con sé all'interno della borsa più grande.



