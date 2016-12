31 dicembre 2014 Come mi vesto per Capodanno? Ecco i nostri consigli Che sia un abito o un pantalone, la parola chiave per la notte più lunga dell'anno è l'eleganza. Con un tocco di eccentricità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Ci siamo, l'ultimo dell'anno è arrivato e tutto è pronto per la magica sera che ci attende in compagnia della famiglia e degli amici più cari. Ma avete già scelto cosa indossare? Se siete perplesse di fronte all'armadio ecco qualche consiglio per essere raffinate anche durante i festeggiamenti.

In scuro è bello. Sarà una banalità ma gli ensemble in nero non perdono un grammo della loro eleganza: sulla passerella di Armani Privé il capospalla black si abbinava al mini-dress rosso, mentre da Alexandre Vauthier, Valentino e Saint Laurent il total black non è mai stato così ricercato. Per chi ama un tocco di colore, perfetta la tuta da sera di Roksanda Ilincic, con un importante drappo color ciclamino.



Per chi sceglierà il lungo, è particolare l'abito di Gucci a blocchi di colore, mentre sono classici e estremamente fascianti gli abiti di Diane Von Furstenberg e Helmut Lang. Non sarebbe una notte di festa se non ci si concede un tacco alto: per voi abbiamo scelto le proposte di Azzedine Alaïa e Jimmy Choo.



Sul fronte accessori, spazio alle pochette preziose: divertente e all'ultima moda la Crisp Clutch di Anya Hindimarch, che riprende le fattezze di un pacchetto di patatine, gold quella di Saint Laurent e deliziosa quella di Sylvia Toledano con i volti femminili illustrati. Per aspettare il 2015, assicuratevi un buon cappotto: super chic la cappa di Valentino e la pelliccia di Bottega Veneta.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it