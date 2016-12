Colori trendy: vai con il rosso!

09:25 - Lo so che mi ripeto come un vecchio vinile rovinato ma lo sapete, il rosso è il mio colore preferito quindi ogni occasione è buona per parlarne. Spulciando un po’ di riviste di moda e curiosando dentro e fuori negozi e boutique, non ho potuto fare a meno di notare una esagerata predilezione per il rosso: una esplosione contagiosa. Il rosso è il colore del momento. Immagino che starete dicendo che è una cosa ovvia visto che si avvicina San Valentino e per tradizione gli innamorati preferiscono il rosso, soprattutto sotto i vestiti.

Un po’ come la storia dell’intimo a Capodanno per scongiurare il pericolo ‘jella’. Ma non lasciatevi ingannare da questa tradizione e credenze popolari. Ricordatevi che siamo a Canevale e non mi è sembrato di vedere molti Arlecchini/e in giro, almeno non più del solito. Immagino che avrete notato (come ho sottolineato nell’articolo “accendete la luce quando vi vestite”) che molte donne e uomini si vestono al buio. Mi sembra l’unica spiegazione possibile agli abbinamenti di colore che si vedono in giro. Come al solito sto divagando. Torniamo al mio amato rosso.



Vi dico subito che mi voglio arrogare il diritto di consigliarvi alcuni capi e di convincervi a buttarne altri dalla finestra.

Inizierò col consigliarvi, rischiando insulti oltre misura, di buttare dalla finestra le ballerine rosse (pertanto chi non le ha ancora acquistate può anche risparmiarsi i soldi). Ogni volta che vedo una ragazza, peggio ancora una donna, con indosso queste ‘scarpette’ non posso fare a meno di ridere e di pensare ai piedini di Dorothy del Mago di Oz. Con questo non voglio dirvi di rinunciare alle scarpe rosse ma di preferire quelle con un bel tacco, non per forza vertiginoso. Vi garantisco che sembrerete delle donne più sensuali e sinuose.



Evitate pure i pantaloni rossi, preferite meglio una gonna, magari longuette. Vi prego pure di distruggere o bruciare (scegliete voi) i calzettoni rossi (di femminile hanno soltanto il colore ma non sempre aiuta a valorizzare il proprio stile). Per il resto concedetevi tutto.



Vi consiglio, però, di prestare attenzione alle tonalità di rosso. Ricordate sempre che il rosso è magnifico se è acceso, vivo, intenso, se trasmette un ‘sentimento’ (per restare In tema) ma dipende anche dal tessuto. Ad esempio un cappello di feltro color rosso acceso può trasformarvi in una esilarante maschera carnevalesca. Al contrario un giubbino di pelle o ecopelle, magari un elegante chiodo, rosso Valentino, unito ad una mise noir può esser un colpo d’occhio spettacolare anche per gli amanti dei colori pastello. In particolar modo se sono le donne ad indossare il chiodo rosso (onestamente me lo auguro: un uomo non mi convincerebbe molto).



I saldi non sono finiti quindi mie care donne potete ancora concedervi un regalo fuori dal’ordinario, vedrete che non ve ne pentirete. E se non date completamente fuoco al vostro conto, non perdete l’occasione per comprarvi una borsa grande o piccola dello stesso colore. Anche in questo caso non ve ne pentirete: il rosso è un ever green quindi saranno sicuramente soldi ben spesi. La passione non vi abbandonerà neanche quando vedrete l’estratto conto.