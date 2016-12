Colorato e stile anni Settanta, l'autunno 2015 è patchwork

Stare dietro alle tendenze dalle passerelle non è affar semplice: se non troppo tempo fa vi avevamo parlato del ritorno dei mitici anni '80 e già vi eravate spaventate all'idea di spalline esagerate e capelli cotonati, niente paura, anche gli anni '70 non hanno nessuna intenzione di essere scalzati. E dopo i pantaloni a zampa, la tendenza più forte ripresa da quel decennio è sicuramente quella del patchwork , ovvero il mix di tessuti e stampe differenti. Ecco i nostri consigli per indossarlo al meglio: dal cappotto agli accessori.

Sulla passerella dell'autunno inverno 2015 di Chloé e Burberry Prorsum il poncho patchwork è ormai una sicurezza: dona un allure sbarazzino e sofisticato allo stesso tempo e dà un tocco di colore anche al look più semplice. Tante sfumature di verde per la mantella firmata Burberry, che più che un capo è un investimento: la si compra una volta, la si indossa sempre.



Patchwork anche nelle collezioni di Valentino ed Etro, firma quest'ultima che di questo tessuto ha fatto un marchio di fabbrica. Il trucco per indossarlo al meglio è quello di renderlo protagonista, ovvero di scegliere abbinamenti sempre molto semplici da illuminare con un cappotto dalla fantasia importante come quello Etro. La minigonna in suede di Zara si indossa con un dolcevita bianco mentre le décolleté Gianvito Rossi e la shoulder-bag Chloé sono dettagli che aggiungono un tocco di stile.



Peter Pilotto, Calvin Klein Collection e Tom Ford ci regalano altre idee per indossare la tendenza, dal ton-sur-ton all'abito asimmetrico. In pieno stile Seventies, invece, l'abito di Zara, mentre i jeans con le toppe di Dolce & Gabbana si sposano bene con il gilet di Mango.



